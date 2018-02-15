"Саратовские авиалинии" возвращают на рейсы самолеты Ан-148

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Саратовские авиалинии" возобновляют эксплуатацию Ан-148 после внеочередных технических проверок, сообщают информагентства со ссылкой на авиакомпанию.
"Авиакомпания после внеочередных технических проверок самолетов Ан-148 специалистами возобновляет полеты на этом типе ВС по текущему расписанию с усиленным экипажем, в состав которого будет входить пилот-инструктор", - говорится в сообщении.
В компании подчеркнули, что эксплуатируемые воздушные суда соответствуют всем требованиям.
Как сообщалось, самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс Москва-Орск, разбился 11 февраля вскоре после вылета из Домодедово. Погибли все 65 пассажиров и шесть членов экипажа. На следующий день авиакомпания временно приостановила эксплуатацию Ан-148.-0-
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