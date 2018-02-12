"Саратовские авиалинии" временно приостановили эксплуатацию Ан-148

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Саратовские авиалинии" после крушения пассажирского Ан-148, которое произошло в Подмосковье, приостановила эксплуатацию самолетов этого типа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

"Принято решение о временной приостановке полетов на воздушных судах Ан-148. Заранее приносим извинения за корректировки в расписании авиарейсов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в воздушном парке перевозчика есть шесть самолетов Ан-148-100. "Воздушное судно Ан-148 с бортовым номером RA-61704 поступило в парк авиакомпании в феврале 2017 года. В январе 2018 года самолет прошел форму С-чек, на которой были тщательно проверены в том числе агрегаты двигателя, планера, крыла", - сообщают в пресс-службе.

В компании заверили, что перед каждым вылетом на рейс самолет проходил форму оперативного обслуживания, перед вылетом рейса из Москвы в Орск также была проведена форма техобслуживания, которая не выявила отклонений на воздушном судне.

Между тем спасатели в ходе поисковых работ нашли на месте крушения самолета Ан-148 в Подмосковье, предположительно, бортовой самописец. "В 18-м секторе найден самописец. Сейчас работает МАК для подтверждения и идентифицирования прибора", - сообщил начальник Главного управления МЧС по Московской области Сергей Полетыкин. Накануне на месте крушения самолета также был найден один "черный ящик".

Сергей Полетыкин сообщил, что для обследования и уточнения границ разлета обломков применяются девять летательных аппаратов. Зона поисковых работ разбита на 29 секторов, за каждым из которых назначен старший сотрудник. Определена и подготовлена площадка для выкладки обломков самолета. "Основные усилия сейчас сосредоточены на поиске останков погибших и сборе обломков самолета", - сказал он.

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" выполнял 11 февраля рейс из Москвы в Орск. Он потерпел крушение через несколько минут после взлета из московского аэропорта Домодедово. На борту находился 71 человек, все они погибли.-0-