9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Саудовская Аравия начала наращивать добычу нефти после двухлетнего сокращения производства сырья, сообщают информагентства.
Как уточняет газета The Wall Street Journal, по сравнению с общими показателями добычи нефти в Саудовской Аравии новые объемы не существенны. Однако, по оценкам издания, это свидетельствует о резкой смене курса Эр-Риядом, возглавлявшим коалицию крупных поставщиков нефти, которые на протяжении последних двух лет сильно уменьшили производство сырья.
Ожидается, что этот шаг позволит уменьшить обеспокоенность на рынках и понизить цены: есть некоторые опасения касательно перебоев поставок нефти из Ирана.-0-
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