Саудовская Аравия подтвердила смерть журналиста Хашукджи

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Саудовской Аравии подтвердили смерть журналиста Джамаля Хашукджи, сообщает Саудовское агентство печати со ссылкой на генерального прокурора королевства шейха Сауда аль-Муаджиба.
Журналист погиб в результате конфликта, переросшего в ссору и драку, в консульстве королевства в Стамбуле. В настоящий момент ведется расследование, под следствием находятся 18 подданных страны. Со своих постов уволены советник наследного принца генерал Ахмед Асири и советник королевской канцелярии в ранге министра Сауд аль-Кахтани.
Саудовский журналист, известный критическими высказываниями о политике Эр-Рияда, отправился 2 октября в генконсульство своей страны в Стамбуле для оформления документов и с тех пор не выходил на связь. По данным турецких СМИ, Хашукджи убили в здании дипмиссии.
Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле решительно осудила убийство саудовского журналиста. "Убийство Джамаля Хашукджи напоминает нам о необходимости борьбы за свободу прессы, лежащей в основе демократии. Виновные должны понести ответственность за эти преступления, это не подлежит обсуждению. Я призываю соответствующие власти провести тщательное расследование этого преступления и привлечь виновных к ответственности", - заявила Азуле.-0-
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