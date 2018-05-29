Саудовская Аравия впервые приняла закон, защищающий женщин от домогательств

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Консультативный совет Саудовской Аравии принял закон, призванный защитить женщин от любых форм агрессии и домогательств, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Arab News.

Отмечается, что такие меры вводятся впервые в истории королевства и во многом призваны обеспечить безопасность женщин-водителей, которые уже с 24 июня 2018 смогут свободно путешествовать по Саудовской Аравии без сопровождения мужчин.

Согласно документу, обвиняемому в домогательстве грозит от 2 до 5 лет лишения свободы или штраф от $26,6 тыс. до $80 тыс. в зависимости от тяжести преступления.

Под нарушение закона подпадает любое заявление, действие или намек с сексуальным подтекстом, которые оскорбляют достоинство человека, в том числе заявления в соцсетях. Власти призывают подданных, ставших свидетелями противоправных действий, сообщать компетентным органам о случившемся с сохранением анонимности как источника, так и потерпевшего. Подстрекатели и соучастники также понесут наказание от 1 года до 2,5 лет и выплатят штраф от $10 тыс. до $40 тыс. Аналогичные меры будут применены к лжесвидетелям.

2018 год в Саудовской Аравии проходит под знаком освобождения женщин от действовавших десятилетиями консервативных запретов. В январе для болельщиц открылись спортивные арены, а женский спорт теперь не только не порицается, но и получает поддержку властей. В июне представительницы прекрасного пола получат право управлять автомобилем, а с ним и свободу передвижения. Даже вопрос выбора одежды, долгие годы вызывавший ожесточенные споры среди фундаменталистов, теперь оставлен на усмотрение женщин.-0-