Саудовскую принцессу обокрали в Париже на 800 тыс. евро

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принцессу Саудовской Аравии ограбили в отеле Ritz в Париже, сообщают РИА-Новости со ссылкой на радиостанцию France info.
Ограбление произошло 7 сентября. Сумма ущерба составила около 800 тыс. евро, речь идет о драгоценностях. Отмечается, что саудовская принцесса не хранила их в сейфе номера. Никаких следов взлома гостиничного номера не обнаружено.
Пострадавшая подала жалобу, расследованием ограбления занимается бригада по борьбе с бандитизмом.-0-
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