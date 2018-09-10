Саудовскую принцессу обокрали в Париже на 800 тыс. евро

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принцессу Саудовской Аравии ограбили в отеле Ritz в Париже, сообщают РИА-Новости со ссылкой на радиостанцию France info.

Ограбление произошло 7 сентября. Сумма ущерба составила около 800 тыс. евро, речь идет о драгоценностях. Отмечается, что саудовская принцесса не хранила их в сейфе номера. Никаких следов взлома гостиничного номера не обнаружено.

Пострадавшая подала жалобу, расследованием ограбления занимается бригада по борьбе с бандитизмом.-0-