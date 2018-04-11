СБ ООН не одобрил ни один из трех проектов резолюций по Сирии

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Безопасности (СБ) ООН на заседании 10 апреля не смог одобрить ни одну из трех представленных резолюций по предполагаемым химическим атакам в Сирии, сообщают информагентства.

Американский проект резолюции предполагал создание независимого механизма расследования в Сирии. За документ проголосовали 12 членов Совбеза ООН, против высказались Россия и Боливия, Китай воздержался. Для принятия резолюции необходимо, чтобы ее поддержали девять членов СБ ООН, и никто из пяти постоянных членов (РФ, США, Китай, Великобритания и Франция) не голосовал против.

В российском проекте резолюции предлагалось создание беспристрастного и независимого механизма для расследования случаев применения химического оружия. При этом, если США в своей резолюции настаивали на том, чтобы новый механизм определил виновных в использовании химоружия в Сирии и СБ ООН имел бы право санкционировать силовой ответ, то в российском документе отмечалось, что СБ ООН изучит выводы комиссии, которая однако сама не назовет виновных в преступлениях. В итоге предложенный Россией проект резолюции не получил достаточной поддержки: за него проголосовали шесть членов СБ ООН, в том числе Россия и Китай, против высказались семь государств, две страны воздержались.

После того как были отклонены две резолюции, постпред РФ при ООН Василий Небензя предложил членам Совбеза поддержать ранее выдвинутый Швецией проект, который предлагал поручить расследование инцидента Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Эксперты ОЗХО, согласно резолюции, должны безотлагательно посетить место предполагаемого происшествия в сирийском городе Дума. В итоге документ поддержали пять государств, включая Швецию и Россию, против выступили четыре члена СБ ООН, в том числе США и Великобритания, еще шесть стран воздержались.

В конце заседания слово взял сирийский постпред при ООН Башар Джаафари. Он заявил, что Дамаск не позволит повторить в стране иракского и ливийского сценария смены власти.

Председательствующий на заседании СБ ООН постпред Перу Густаво Адольфо Меса-Куадра Веласкес после заседания заявил, что работа Совбеза будет продолжена. Он не уточнил, какая из стран предложит новую резолюцию.

Между тем, по данным ВВС, Европейская организация по безопасности воздушной навигации в ночь на 11 апреля выпустила предупреждение на ближайшие 72 часа в адрес международных авиакомпаний о возможности авиаударов по территории Сирии и рекомендовала соблюдать осторожность при планировании воздушных маршрутов.

Ранее ряд неправительственных организаций, в том числе "Белые каски", выступил с утверждением о том, что 7 апреля в сирийском городе Дума было применено химоружие. Российский МИД РФ назвал это заявление информационным вбросом, а Минобороны РФ заявило, что "Белые каски" известны фейковыми новостями. Обвинения в применении химоружия категорически отвергает правительство Сирии.-0-