СБ ООН проведет заседание в связи с "угрозой международному миру и безопасности"

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Безопасности ООН проведет сегодня по запросу России заседание по ситуации вокруг Сирии, сообщает ТАСС.

Встреча назначена на 17.00 по минскому времени.

"13 апреля состоится запрошенное Россией открытое заседание Совета Безопасности ООН по теме "Угрозы международному миру и безопасности: положение на Ближнем Востоке", - сообщил пресс-секретарь постоянного представительства РФ при ООН Федор Стржижовский.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Москва намерена созвать заседание Совета Безопасности с участием генсека организации Антониу Гутерриша, чтобы обсудить ситуацию вокруг Сирии и угрозы в адрес Дамаска, прозвучавшие со стороны США. По словам дипломата, в Москве рассчитывают на то, что в Вашингтоне проявят разум и сдержанность и воздержатся от силовых акций.

Вечером 12 апреля стало известно, что Швеция подготовила новый проект резолюции Совета Безопасности ООН о создании механизма по расследованию химических атак в Сирии, а также отправке в страну миссии, которая позволит прояснить ситуацию с имевшимися в распоряжении Дамаска арсеналами боевых отравляющих веществ. Такую информацию озвучил постоянный представитель Швеции при ООН Улоф Скуг.

В шведской резолюции выражается поддержка Миссии по установлению фактов (МУФ) Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая уже направилась в Сирию для проверки утверждений о новой химической атаке в сирийском городе Дума. Кроме того, Генсеку ООН Антониу Гутерришу будет поручено стать посредником в переговорах членов Совбеза о создании беспристрастного механизма для установления виновных и обеспечения ответственности за применение отравляющих веществ в Сирии.

Улоф Скуг отметил, что проект резолюции также предусматривает отправку в Сирию миссии по разоружению высокого уровня, которая попытается раз и навсегда решить вопросы, касающиеся программы разработки химического оружия Дамаска, а также позволит установить, остались ли в стране незадекларированные ранее боевые отравляющие вещества.

"Есть порядок: сначала МУФ, затем механизм по установлению ответственности, а после этого миссия по разоружению", - сказал Улоф Скуг.

Шведский постпред выразил разочарование тем, что ранее на этой неделе Совбезу ООН в очередной раз не удалось договориться о расследовании случаев применения химоружия в Сирии. "С тех пор много говорилось о возможных дальнейших шагах. Люди испытывают страх, они опасаются эскалации. Также стоит заметить, что мы (члены Совбеза) не выполнили свою работу в ситуации с использованием химического оружия в Сирии", - сказал дипломат.

Улоф Скуг не уточнил, когда именно будет рассмотрен проект резолюции, но выразил надежду на то, что это произойдет "как можно скорее".

Между тем в ОЗХО сообщили, что эксперты организации приступят к работе в Сирии уже 14 апреля. Ранее сообщалось, что специалисты уже прибыли в Ливан и в ближайшее время направятся в Дамаск в сопровождении представителей офиса специального посланника Генсека ООН по сирийскому урегулированию и Управления безопасности ООН.

С утверждением, что 7 апреля в сирийском городе Дума было применено химоружие, выступил ряд неправительственных организаций, в том числе "Белые каски". МИД РФ назвал это заявление информационным вбросом. Минобороны России, в свою очередь, заявило, что "Белые каски" известны фейковыми новостями. Обвинения в применении химоружия категорически отвергает правительство Сирии.

9 апреля президент США Дональд Трамп пригрозил принять меры военного характера против властей Сирии в связи с предполагаемым применением боевых отравляющих веществ в сирийском городе Дума. Пока о таком решении официально не объявлено.

Между тем 12 апреля телеканал CNBC со ссылкой на собственный источник сообщил, что США отобрали восемь целей на территории Сирии, которые могут подвергнуться удару в случае решения президента Дональда Трампа.-0-