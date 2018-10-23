Сбежавший из тюрьмы преступник ранил в Стамбуле 11 человек

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Стамбуле сбежавший из тюрьмы преступник напал с ножом на посетителей магазина и случайных прохожих, 11 человек пострадали, сообщает турецкая газета Hürriyet.

30-летний заключенный, совершивший побег из тюрьмы, пришел в мясную лавку и напал с ножом на одну из посетительниц. Работники магазина попытались защитить женщину, из-за чего преступник ударил ножом и их. После этого нападавший попытался скрыться, по пути ударив ножом еще несколько случайных прохожих.

Злоумышленника задержали по горячим следам. Сообщается, что ранее на него было заведено шесть уголовных дел. Преступник рассказал, что раньше работал в этой мясной лавке и испытывал личную неприязнь к ее работникам.

В результате происшествия пострадали 11 человек, четверо находятся в тяжелом состоянии. Все они госпитализированы.-0-