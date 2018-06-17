17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сбивший пешеходов в Москве таксист не был пьян, сообщают информагентства со ссылкой на Центр организации дорожного движения правительства Москвы.

Виновник ДТП утверждает, что наехал на людей из-за того, что перепутал педали газа и тормоза. Мужчина уверяет, что сбил пешеходов не специально.

В Москве такси въехало в толпу людей Автомобиль на скорости сначала врезался в дорожный знак, а потом въехал в толпу людей.

Известно, что водительское удостоверение таксисту было выдано в Кыргызстане в 2013 году. На допросе мужчина рассказал, что на момент аварии находился за рулем около 20 часов, а его сон до этого составил всего три часа. Попытку сбежать с места аварии он объяснил испугом. По словам виновника ДТП, несмотря на то, что права он получил 5 лет назад, его водительский стаж составляет около двух лет. При этом за руль столичного такси он сел месяц назад.

В Москве на улице Ильинка 16 июня такси выскочило на тротуар и въехало в толпу людей. Пострадали 7 человек, среди них два мексиканца, двое граждан Азербайджана, двое россиян и один украинец. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.-0-