Сбор с владельцев дизельных авто в Брюсселе составит 350 евро

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изменения в законодательство о зоне низких выбросов в столице Бельгии были внесены в начале текущего года, но водителям был предоставлен переходной период, чтобы они могли адаптироваться. Переходный период закончился, и теперь нарушителей будут наказывать штрафом каждый раз, когда они будут попадать в определенную зону. Об этом сообщает электронный портал Euractiv.

Любой водитель может быть оштрафован в Брюсселе, если он передвигается на транспортном средстве с дизельным двигателем стандарта Евро 0 и Евро 1.

Автомобили будут контролироваться более 180 камерами со сканерами, которые сейчас устанавливаются. Таких камер в регионе уже работает 90 штук. Ожидается, что система будет полностью работоспособна до конца года.

Местные власти ввели новый льготный период в три месяца после каждого нарушения. В течение одного года может быть взыскано не более четырех штрафов.

Планируется, что подобные правила для бензиновых автомобилей вступят в силу в начале следующего года.-0-