Сборные Республики Корея и КНДР могут пройти на открытии Олимпиады-2018 под общим флагом

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборные Республики Корея и КНДР могут пройти на открытии и закрытии Олимпиады-2018 под общим флагом, на котором будут изображены контуры Корейского полуострова. С таким заявлением выступил министр культуры, спорта и туризма Республики Корея То Чжон Хван, передают информационные агентства.

По словам министра, если страны договорятся о совместном проходе спортсменов, то это произойдет под единым флагом с силуэтом Корейского полуострова голубого цвета на белом фоне. Такой проход станет символом мира, который служит целью Олимпийских игр, добавил он.

Как сообщалось, КНДР предложила направить на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане своих высокопоставленных представителей, демонстрационную команду тхэквондо, а также деятелей исполнительного искусства. При этом не уточняется, намерена ли КНДР направить своих спортсменов для участия в Олимпиаде.

Республика Корея в свою очередь предложила КНДР провести переговоры между представителями вооруженных сил двух стран. Этот шаг должен способствовать снижению уровня напряженности на Корейском полуострове, отметил представитель Министерства объединения, не сообщив о реакции северокорейской стороны.

Кроме того, Республика Корея предложила КНДР провести встречу семей, разделенных войной 1950-1953 годов, на лунный Новый год, который будет отмечаться 16 февраля.

Первый раунд диалога по нормализации отношений между Республикой Корея и КНДР состоялся 9 января в приграничном пункте Пханмунджом. Главной темой первых с декабря 2015 года межкорейских переговоров были заявлены практические шаги по улучшению отношений Сеула и Пхеньяна.-0-