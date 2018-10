Сделка по покупке самоуничтожившейся картины Бэнкси все же состоялась

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Покупательница самоуничтожившейся после аукциона картины скандального художника Бэнкси оставила сделку в силе. Об этом сообщает аукционный дом Sotheby's.

Имя покупательницы не разглашается, известно лишь, что это коллекционер из Европы и давний клиент Sotheby's. Аукционный дом цитирует слова новой владелицы картины: "Когда я услышала удар молотка, а затем увидела измельчение картины, я была шокирована. Но постепенно пришло осознание, что у меня будет собственный кусочек истории искусства".

Сумма сделки осталась неизменной - $1,4 млн. После сенсационного самоуничтожения картина "Девочка с шаром" обрела новое название - "Любовь в мусорной корзине" (Love is in the Bin).

Как сообщалось ранее, на аукционе Sotheby's в Лондоне известная работа художника Бэнкси "Девочка с шаром" самоуничтожилась сразу после продажи за $1,4 млн. Картина оценивалась примерно в $250-400 тыс., однако в ходе аукциона цена значительно возросла. Работа находилась в тяжелой раме, куда, как выяснилось, был встроен шредер. Он включился сразу после удара молотка, свидетельствующего о продаже картины. Холст был изрезан на мелкие полоски. Покупатель, согласно правилам аукциона, имеет право отказаться от лота в случае его повреждения.-0-