Седьмой академик покинул Нобелевский комитет по литературе

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Член Шведской академии Сара Стридсберг покидает свой пост в Нобелевском комитете по литературе, сообщает ТАСС.
Писатель и переводчик Сара Стридсберг стала седьмым за последний месяц литератором, подавшим заявление об уходе из Шведской академии. Ранее Клас Эстергрен, Челль Эспмарк и Петер Энглунд также подали в отставку, выразив недовольство тем, как ведутся дела в академии. Вскоре их примеру последовали Сара Даниус, Катарина Фростенсон и Лотта Лотасс.
Причиной ухода академиков стали скандальные происшествия, в центре которых оказалась Шведская академия.
Ранее было проведено расследование в отношении в Жана-Клода Арно, мужа члена Шведской академии Катарины Фростенсон, обвинявшегося в многочисленных сексуальных домогательствах. В процессе также была раскрыта утечка секретной информации о лауреатах Нобелевской премии по литературе разных годов. Выяснилось, что источник, связанный со Шведской академией, в течение многих лет досрочно сообщал букмекерам имена нобелевских лауреатов, в том числе Виславы Шимборской (1996), Харолда Пинтера (2005), Жан-Мари Гюстава Леклезио (2008), Боба Дилана (2016) и других.
27 апреля Ведомство по борьбе с экономической преступностью начало предварительное расследование по фактам экономических преступлений, которые могут быть связаны с деятельностью академии.-0-
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