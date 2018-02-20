Секретную ракету показали в новостях в США

Американский производитель Astra Space не афишировал разработку и производство сверхлегкой ракеты Astra с носителем. Однако канал ABC7 News показал сюжет, в котором продемонстрировал ракету с разных ракурсов.
Журналисты запечатлели "Астру" после стендовых огневых испытаний двигателя первой ступени носителя. СМИ сообщили, что в стартапе задействовано около 100 человек, которые активно сотрудничают с военными и властями.
Носитель ракеты предназначен для выведения на околоземную орбиту полезной нагрузки до 100 кг.
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