Семь человек погибли при обстрелах турецких городов на границе с Сирией

При ракетных обстрелах нескольких турецких городов на границе с сирийским районом Африн погибли 7 человек, более 110 были ранены. Об этом сообщает ряд информационных агентств со ссылкой на премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма.

Ракетные обстрелы были зафиксированы в провинциях Хатай и Килис рядом с сирийским районом, где воздушные силы Турции проводят операцию "Оливковая ветвь" против курдов.

Всего было выпущено почти 100 ракет. Семь человек из числа мирных граждан погибли, еще 113 получили ранения.-0-