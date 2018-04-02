2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семь человек пострадали при взрыве в кафе Еревана, они госпитализированы, сообщают информагентства.
Инцидент произошел сегодня вечером в столице Армении на Северном проспекте. Среди пострадавших есть иностранные граждане.
Место происшествия оцеплено, там работают спасатели и медики.
Причиной ЧП мог стать взрыв баллона на кухне кафе.-0-
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