Семь человек пострадали в перестрелке в ночном клубе в Калифорнии

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере семь человек получили огнестрельные ранения на вечеринке в ночном клубе в городе Риверсайд (штат Калифорния). Как сообщает британское издание "Mirror", на фестивале выступали музыканты из Лос-Анджелеса.

Нападающие ворвались в развлекательное заведение, когда сотни молодых людей развлекались на костюмированной вечеринке по случаю Хеллоуина. Когда в ночном клубе раздались первые выстрелы, толпа ринулась к выходу, и многие пострадали в давке. Стрельба произошла на вечернике под названием "Судная ночь" в честь одноименного фильма ужасов.

Информация о задержанных не поступала.-0-