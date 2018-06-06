Семеро туристов из Европы заблудились на Эльбрусе

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семеро туристов из Европы заблудились в тумане на Эльбрусе, сообщают информагентства.
Спасатели отправились на поиски трех незарегистрированных групп альпинистов. "Трое туристов из Германии находятся выше скал Пастухова, двое из Польши - чуть ниже скал Пастухова, еще двое из Франции, предположительно, на западном плече", - сказал начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Абдуллах Гулиев.
Отмечается, что на Эльбрусе нулевая видимость, небо затянуто грозовыми облаками.-0-
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