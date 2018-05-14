Семидесятилетний китаец покорил Эверест

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайский альпинист Ся Боюй в возрасте 70 лет покорил вершину Эвереста, сообщает ТАСС.

Альпинист совершал восхождение со стороны Непала. За свою жизнь он четырежды пытался достичь пика Эвереста. Впервые Ся Боюй штурмовал гору в 1975 году. Во время экспедиции китаец получил сильное обморожение и лишился обеих ног. Покорить Эверест стало для него самой заветной мечтой.

Ся Боюй стал вторым человеком с ампутированными нижними конечностями, совершившим восхождение на высочайшую вершину планеты. Первым был новозеландец Марк Инглис, покоривший Эверест в 2006 году.

Эверест - самая высокая гора на Земле, расположенная в Гималаях. Эверест возвышается на 8848 м над уровнем моря. Подъем на вершину обычно занимает у альпинистов около двух месяцев. Первое восхождение на Эверест было совершено 29 мая 1953 года Тенцингом Норгеем и Эдмундом Хиллари.-0-