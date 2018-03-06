Сенат Флориды одобрил законопроекты по предотвращению стрельбы в школах

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сенат парламента американского штата Флорида одобрил пакет законопроектов, направленных на предотвращение стрельбы в школах, сообщает ТАСС.

В частности, сенаторы штата проголосовали за повышение с 18 лет до 21 года возрастного ценза при покупке вооружений штурмового образца. Одобрен запрет торговли устройствами, повышающими скорострельность полуавтоматического оружия.

Принятые законопроекты также расширяют полномочия органов правопорядка при конфискации вооружений и боеприпасов у людей с психическими отклонениями и позволяют усилить меры безопасности в школах за счет увеличения численности охраны и разрешения некоторым учителям иметь при себе оружие.

После одобрения в Сенате пакет законопроектов будет внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента Флориды.

14 февраля в школе в городке Паркленд (штат Флорида) 19-летний Николас Круз открыл стрельбу, жертвами которой стали 17 человек. Николас Круз ранее был исключен из этого учебного заведения за нарушения дисциплины. Во время бойни он был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которая используется американской полицией и продается в охотничьих магазинах. По данным СМИ, он смог легально приобрести оружие, несмотря на то, что ранее проходил лечение в психиатрической клинике.-0-