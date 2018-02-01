Сенат Канады одобрил изменение текста гимна на "гендерно нейтральный"

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сенат Канады одобрил законопроект, который предусматривает "гендерно нейтральные" изменения в тексте национального гимна, сообщают информагентства.

В частности, изменению подлежит строчка из гимна "патриотизм - удел всех твоих сынов", где слово "сынов" будет изменено на слово "нас".

Отмечается, что франкоязычная версия гимна Канады изменениям не подлежит, поскольку в ее тексте нет слов, которые можно было бы различить по гендерному признаку.-0-