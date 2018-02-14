14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сенат Нидерландов принял закон о регистрации всех взрослых донорами органов, сообщают информагентства.

В соответствии с законом все совершеннолетние граждане Нидерландов будут включаться в национальный реестр доноров. Это значит, что они автоматически будут участвовать в программе посмертного донорства. Впрочем, они могут в любой момент написать заявление, чтобы их исключили из базы.

В Нидерландах данный закон многие называют спорным. В верхней палате парламента за него проголосовали 38 сенаторов, против были 36. При утверждении в нижней палате парламента документ был принят с перевесом в один голос. Теперь закон нужно подписать королю Нидерландов и министру здравоохранения, социального обеспечения и спорта.

Необходимость подготовки подобного закона вызвана дефицитом донорских органов в Нидерландах на протяжении последних лет.-0-