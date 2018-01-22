Сенат США достиг согласия по продлению финансирования правительства

22 января, Вашингтон /БЕЛТА - ТАСС/. Резолюция о продлении временного финансирования федерального правительства до 8 февраля прошла процедурное голосование в Сенате Конгресса США, сообщает ТАСС.

Члены верхней палаты согласились ограничить дебаты по данному вопросу, что дает шанс на окончательное принятие документа.

Инициатива набрала 81 голос при 60 необходимых, против высказались 18 законодателей. Республиканцы, выступающие разработчиками резолюции, контролируют в Сенате лишь 51 место из 100, им нужна была поддержка демократов.

Камнем преткновения стало требование последних включить в текст резолюции меры по защите от депортации незаконных иммигрантов, въехавших в США несовершеннолетними, против чего выступали республиканцы. В результате до голосования обеим партиям удалось заключить сделку: Сенат принимает трехнедельную временную резолюцию, после чего начинаются переговоры по миграционной реформе, которая должна гарантировать защиту тем, кого родители-нелегалы привезли в США до 18 лет.

Если к 8 февраля стороны не договорятся о защите мигрантов, то в таком случае Сенат незамедлительно перейдет к рассмотрению отдельного законопроекта на эту тему.

В ночь на минувшую субботу американские законодатели не смогли вовремя договориться о продлении финансирования госучреждений, что привело к их полному или частичному закрытию, многие сотрудники вынуждены уйти в неоплачиваемый отпуск.

Если Сенат в итоге одобрит резолюцию и затем ее примет Палата представителей, то текст будет направлен на подпись президенту США Дональду Трампу, это позволит преодолеть создавшуюся ситуацию и дать политикам еще время для дебатов по полноценному федеральному бюджету на 2018 год.-0-