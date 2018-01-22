Сенат США вновь не смог договориться о продлении временного финансирования правительства

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканцы в Сенате Конгресса США 21 января вновь не смогли договориться со своими коллегами из Демократической партии об утверждении резолюции о продолжении до 8 февраля временного финансирования федерального правительства, работа которого останется приостановленной уже третий день. Об этом сообщает ТАСС.

На данный момент законодатели не пришли ни к какой договоренности. Как планируется, документ будет рассмотрен сегодня, в 20.00 по минскому времени.

Ранее, 19 января, Палата представителей утвердила резолюцию о продлении временного финансирования госучреждений, после чего этот документ сразу же был направлен в Сенат, где столкнулся с возражениями демократов. Прежняя договоренность подразумевала продление финансирования на месяц, однако сенаторы наотрез отказались принять документ в таком виде. После этого было предложено утвердить предоставление средств хотя бы на три недели, за которые законодатели могут завершить работу над иммиграционной реформой и рядом других ключевых вопросов. Поскольку в первоначальный документ были внесены изменения в Сенате, он - в случае утверждения в верхней палате - вновь должен будет пройти голосование в Палате представителей.

Администрация президента Дональда Трампа и республиканцы отказываются идти на уступки демократам, которые хотят сделать законом программу защиты от депортации незаконных иммигрантов, въехавших в страну несовершеннолетними (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA). Это является одним из основных препятствий, из-за которого законодателям не удается принять документ о временном выделении средств на функционирование госучреждений.

Речь идет о программе, введенной еще при Бараке Обаме, которую министр юстиции США Джефф Сешнс в сентябре 2017 года назвал обходом положений иммиграционного законодательства. Министр сообщил, что процесс аннулирования DACA займет полгода. Конгрессу было предложено за это время выработать ей альтернативу. В данный момент работа над новым законопроектом об иммиграционной реформе продолжается. Президент США на этой неделе заявил, что не одобрит иммиграционную реформу, если она не будет предусматривать выделение около $18 млрд на возведение стены на границе с Мексикой. Глава государства также настаивает на прекращении визовых лотерей и запрете цепной миграции (переезда членов семьи мигранта в страну, где он работает).-0-