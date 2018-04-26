Сенат утвердил Майкла Помпео новым госсекретарем США

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сенат Конгресса США утвердил 70-м госсекретарем Майкла Помпео, до настоящего момента занимавшего пост директора Центрального разведывательного управления, сообщает ТАСС.

Теперь Помпео должен быть приведен к присяге. На данный момент обязанности госсекретаря исполняет Джон Салливан. Предыдущий глава Госдепа был отправлен в отставку в марте этого года.-0-