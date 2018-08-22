Сербия может возобновить обязательную военную службу

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сербия может возобновить для своих граждан прохождение обязательной военной службы, чтобы повысить боевую готовность армии. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, сообщает Reuters.

Служба в сербской армии стала добровольной в 2011 году. По словам Александра Вучича, обязательное прохождение службы в армии может быть возобновлено после 2020 года. "Мы все еще обсуждаем этот вопрос. Это зависит от финансов", - сказал президент Сербии.

Александр Вучич также отметил, что молодые люди, которые служили в армии, могли бы получить преимущества при поиске работы в государственном секторе.

В последние годы власти Сербии приняли ряд мер для повышения обороноспособности страны. В 2018 году военный бюджет страны увеличен до $703 млн (1,39% ВВП) - в 2017-м он составлял $693 млн. Президент Сербии неоднократно заявлял о необходимости модернизации армии и закупки военной техники.-0-