Серебряный призер юниорского ЧЕ по стрельбе госпитализирован с пулевым ранением

12 января, Москва /БЕЛТА-ТАСС/. Серебряного призера юниорского чемпионата Европы 2017 года по пулевой стрельбе из Орла (Россия) Валерия Давыдова госпитализировали с пулевым ранением в голову. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.
"Его доставили в больницу с пулевым ранением, он находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что спортсмен был ранен в височную часть головы. "Обстоятельства происшествия сейчас уточняются, правоохранительные органы также будут разбираться в ситуации", - отметил собеседник ТАСС.
ТАСС на момент публикации не располагает официальным комментарием правоохранительных органов региона по поводу инцидента. Стрелковый союз России также уточняет информацию по Давыдову.
Давыдов - серебряный призер юниорских соревнований по стрельбе с 50 м по движущейся мишени на чемпионате Европы 2017 года по пулевой стрельбе, который проходил в Баку (Азербайджан).-0-
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