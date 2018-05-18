Сергея Скрипаля выписали из госпиталя в Солсбери

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, выписан из больницы в Солсбери. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Национальной службы здравоохранения Англии.

"Сергей Скрипаль выписан из больницы города Солсбери", - указывается в сообщении службы здравоохранения.

Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в английском городе Солсбери 4 марта 2018 года. Великобритания озвучила версию о причастности России к этому инциденту. Москва эти обвинения отрицает.-0-