Серж Саргсян избран премьер-министром Армении

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экс-президент Армении Серж Саргсян 17 апреля на специальном заседании парламента республики избран премьер-министром, сообщает ТАСС.

За единственного кандидата проголосовали 77, против - 17 из 94 голосовавших депутатов, учитывая находящихся в командировке (всего в Национальном собрании Армении 105 депутатов).

"Вы отдадите ваш голос за стабильность и процветание. Парламентская республика - новая эра для нашей страны", - заявил Серж Саргсян перед голосованием. Его кандидатуру выдвинула правящая Республиканская партия и ее коалиционный партнер "Дашнакцутюн".

В Армении завершилась конституционная реформа, в результате которой республика перешла к парламентской форме правления. Президент страны, которого избирают депутаты парламента, имеет ограниченные представительские функции. Согласно новой Конституции, самыми широкими полномочиями в стране будет обладать премьер-министр, он возглавит систему государственного управления и исполнительной власти.

Президентский срок Сержа Саргсяна закончился 9 апреля 2018 года. На этот пост он избирался дважды - в 2008 и 2013 годах. Саргсян уже был премьер-министром Армении в 2007-2008 годах.-0-