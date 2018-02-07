Сестра лидера КНДР посетит Республику Корея в составе олимпийской делегации

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына - Ким Ё Чжон - посетит Республику Корея в составе официальной делегации на Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство объединения Республики Корея.

Ким Ё Чжон занимает пост заместителя начальника Отдела агитации и пропаганды ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК). Она войдет в состав делегации из 22 высокопоставленных лиц во главе с формальным главой КНДР Ким Ён Намом.

Официальная делегация Пхеньяна будет находиться в Республике Корея с 9 по 11 февраля.

В начале 2018 года наметилось потепление в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. По итогам нескольких раундов консультаций в пограничном пункте Пханмунджом были достигнуты договоренности, предусматривающие отправку делегации спортсменов, чиновников и артистов из КНДР на Олимпиаду в Пхенчхане.-0-