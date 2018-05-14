Сеул и Пхеньян проведут переговоры на высоком уровне на этой неделе

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республика Корея и КНДР планируют провести на текущей неделе переговоры на высоком уровне для обсуждения вопросов реализации договоренностей, достигнутых лидерами двух стран в ходе саммита 27 апреля, сообщает ТАСС.
Как сообщил официальный представитель южнокорейского министерства объединения Пэк Дэ Хён, в настоящее время продолжаются консультации между двумя странами на эту тему. Ожидается, что встреча пройдет уже на этой неделе.
По его словам, в ходе переговоров планируется обсудить конкретные шаги, направленные на реализацию положений Пханмунджомской декларации, подписанной президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином и председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном.
Два лидера в ходе исторического саммита договорились отказаться от враждебных действий, открыть офис по двусторонним связям в северокорейском городе Кэсон и рассмотреть возможности для возобновления экономического сотрудничества, в том числе соединения железных и автомобильных дорог на восточном побережье Корейского полуострова. Также они согласились провести встречи родственников из семей, разделенных Корейской войной 1950-1953 годов.-0-
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