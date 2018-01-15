Сеул и Пхеньян проводят переговоры о визите артистов из КНДР на Олимпиаду

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. КНДР и Республика Корея проводят переговоры о визите северокорейских артистов на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане, сообщают информагентства.

Сторонам предстоит определить число делегатов, маршрут их следования, график, тематику выступлений и др.

Каких именно артистов КНДР хочет отправить на Олимпиаду, пока неизвестно. Как сообщает ТАСС, некоторые южнокорейские СМИ предположили, что это может быть ансамбль "Моранбон". Музыкальную группу зачастую называют новым лицом эстрады КНДР или "северокорейскими Spice Girls".

В отношениях между Сеулом и Пхеньяном наметилось потепление. Впервые за два года стороны провели в пограничном пункте Пханмунджом переговоры на министерском уровне. Было решено, что КНДР направит на Олимпиаду в Пхенчхане делегацию, включающую представителей властей.-0-