Северный полюс практически тает - СМИ

Несмотря на то, что на Северном полюсе продолжается полярная ночь и солнце там не покажется раньше 20 марта, именно сейчас там фиксируют наиболее высокие температуры за всю историю наблюдений в феврале.
Несколько недель назад над Арктикой произошло внезапное стратосферное потепление. В результате температура там подскочила до 2 градусов Цельсия (теплее, чем в большинстве регионов Европы сейчас). Это на три десятка градусов выше нормы.
Это практически температурный рекорд, вызванный, в какой-то части, глобальным планетарным потеплением. Ранее в феврале, самом холодном месяце для Северного полюса, никогда не наблюдалось ничего подобного.
"Сумасшедшая зима", - так охарактеризовал происходящее Алек Петти из NASA.
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