Шаги по дальнейшему совершенствованию ШОС будут обсуждены на саммите в китайском Циндао

4 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Шаги по дальнейшему совершенствованию Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будут обсуждены на Совете глав государств, который состоится 9-10 июня в китайском Циндао, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Кремля.

Саммит впервые пройдет с участием Индии и Пакистана в качестве новых государств - членов организации.

"В Циндао главы государств обсудят следующие основные темы: шаги по дальнейшему совершенствованию деятельности ШОС, адаптации к работе в расширенном составе после присоединения новых государств-членов; развитие сотрудничества по приоритетным направлениям - безопасность и контртерроризм, экономика, гуманитарные связи; координация действий по региональным проблемам, прежде всего - Афганистан, Ближний Восток", - отметили в кремлевской пресс-службе.

В составе ШОС - 8 стран-участниц (Индия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан). Имеют статус наблюдателей 4 государства (Беларусь, Монголия, Иран, Афганистан), 6 стран - статус партнеров по диалогу (Шри-Ланка, Турция, Азербайджан, Армения, Камбоджа и Непал).

Заседание начнется встречей в узком составе, в которой участвуют главы государств - членов ШОС, генеральный секретарь и директор исполкома Региональной антитеррористической структуры ШОС. Затем мероприятие продолжится в расширенном формате: к участникам заседания в узком составе присоединятся главы делегаций государств - наблюдателей при ШОС. В качестве гостей на встречу также приглашены Президент Туркменистана и высокие представители международных организаций - ООН, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и АСЕАН.

"Главным итоговым документом саммита станет Циндаоская декларация, - подчеркнули в пресс-службе. - В ней будут отражены согласованные подходы к дальнейшему развитию деятельности ШОС. Особое внимание будет уделено подтверждению позиций государств-членов по актуальным региональным и международным проблемам, прежде всего урегулированию ситуации в Сирии, Афганистане и на Ближнем Востоке в целом, а также на Корейском полуострове. Будет также принят ряд других документов. Среди них - план действий на 2018-2022 годы по реализации положений Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств - членов ШОС, совместное обращение глав государств к молодежи и программа действий по его выполнению, а также решения, касающиеся работы постоянно действующих органов ШОС".

Основные итоги деятельности объединения в период председательства КНР будут отражены в информационном сообщении. По завершении саммита в Циндао председательство в ШОС примет Кыргызстан.-0-