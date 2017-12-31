Шесть человек погибли при крушении самолета в Австралии

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть человек погибли при крушении легкого самолета в Австралии, сообщают информационные агентства.

Самолет упал в реку недалеко от Сиднея. Погибли все, кто находился на его борту, - пять пассажиров и пилот.

Причина произошедшего пока не установлена. На данный момент обнаружены тела троих погибших. После крушения самолет быстро утонул, поднять его на поверхность пока не удалось.

Сведения о погибших уточняются. По имеющимся данным, жертвами крушения могли стать граждане Великобритании. Предполагается также, что на борту самолета находился 11-летний мальчик.-0-