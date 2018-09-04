Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Испании

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть человек погибли в ДТП с участием пассажирского автобуса в Испании, 27 травмированы, сообщает РИА Новости, ссылаясь на газету Razon.

Авария произошла в провинции Астурия на севере страны. Пассажирский автобус на полном ходу врезался в бетонную опору пешеходного моста. Передняя часть транспортного средства почти полностью разбита.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщалось, ранее в испанской провинции Малага 5 человек получили травмы при столкновении пассажирского поезда и грузовика.-0-