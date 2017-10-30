Шесть человек пострадали при аварии на аттракционе в Базеле

По меньшей мере шесть человек получили травмы разной степени тяжести на американских горках в швейцарском Базеле, передают информагентства. Некоторые из них доставлены в больницу.

Инцидент произошел в минувшую субботу на открытии традиционной осенней ярмарки. По имеющимся сведениям, у одной из тележек отказала во время движения тормозная система.

По факту произошедшего проводится проверка.