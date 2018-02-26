Шесть человек пострадали при взрыве в Лестере

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть человек пострадали в результате мощного взрыва, который прогремел вечером 25 февраля в продовольственном магазине в английском городе Лестер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные медицинской службы города, опубликованные в Twitter.
Отмечается, что все пострадавшие были госпитализированы в Королевскую больницу Лестера. По информации медиков, состояние двух пострадавших оценивается как критическое.
После взрыва в Лестере полностью разрушено двухэтажное здание, на первом этаже которого находился продовольственный магазин. Правоохранители города проводят расследование инцидента совместно с пожарной службой.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4114 BYN
|2.41 BYN
|2.418 BYN
|USD
|1.9565 BYN
|1.955 BYN
|1.958 BYN
|RUB
|3.4541 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN