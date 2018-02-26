Шесть человек пострадали при взрыве в Лестере

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть человек пострадали в результате мощного взрыва, который прогремел вечером 25 февраля в продовольственном магазине в английском городе Лестер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные медицинской службы города, опубликованные в Twitter.

Отмечается, что все пострадавшие были госпитализированы в Королевскую больницу Лестера. По информации медиков, состояние двух пострадавших оценивается как критическое.

После взрыва в Лестере полностью разрушено двухэтажное здание, на первом этаже которого находился продовольственный магазин. Правоохранители города проводят расследование инцидента совместно с пожарной службой.-0-