Шестеро детей и двое взрослых погибли на пожаре в Чикаго

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь человек, двое взрослых и шесть детей погибли во время пожара в Чикаго, сообщает телеканал Fox News.
Пожар начался около 4:00 по местному времени в одной из квартир трехэтажного дома в западной части города. Спасатели прибыли оперативно, пожар потушили через час, спасателям удалось вывести из огня двух человек, их госпитализировали с различными травмами.
Что стало причиной трагедии, пока неизвестно.-0-
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