15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шестеро детей пострадали при пожаре в частном доме в Свердловской области России, сообщает ТАСС.

Возгорание в частном доме в пригороде Ивделя произошло в ночное время, предположительно, около печи. Первой пожар заметила 32-летняя женщина - мама пятерых из шести детей, еще один приходится ей крестником. Она проснулась от удушья и начала эвакуировать всех из дома. Она попыталась ликвидировать возгорание, однако огонь быстро распространился не только на дом, но и на дворовые постройки.

В результате дети отравились угарным газом, двое самых маленьких также получили ожоги второй и третьей степени. Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Как сообщается, самому старшему ребенку 15 лет, самому младшему нет и года.

Обстоятельства инцидента пока не установлены. Подробности станут известны после пожарно-технической экспертизы, свою проверку также организовала прокуратура Свердловской области.-0-