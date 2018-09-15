15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шестеро детей пострадали при пожаре в частном доме в Свердловской области России, сообщает ТАСС.
Возгорание в частном доме в пригороде Ивделя произошло в ночное время, предположительно, около печи. Первой пожар заметила 32-летняя женщина - мама пятерых из шести детей, еще один приходится ей крестником. Она проснулась от удушья и начала эвакуировать всех из дома. Она попыталась ликвидировать возгорание, однако огонь быстро распространился не только на дом, но и на дворовые постройки.
В результате дети отравились угарным газом, двое самых маленьких также получили ожоги второй и третьей степени. Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Как сообщается, самому старшему ребенку 15 лет, самому младшему нет и года.
Обстоятельства инцидента пока не установлены. Подробности станут известны после пожарно-технической экспертизы, свою проверку также организовала прокуратура Свердловской области.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4996 BYN
|2.495 BYN
|2.499 BYN
|USD
|2.1387 BYN
|2.13 BYN
|2.138 BYN
|RUB
|3.129 BYN
|3.126 BYN
|2.15 BYN