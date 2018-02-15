Шестнадцать человек пострадали в результате сильного ветра на зимних ОИ

15 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Шестнадцать человек пострадали в результате сильного ветра 14 февраля на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом сообщили организаторы главных стартов четырехлетия, передает корреспондент БЕЛТА.

Представитель оргкомитета Сон Баик Ю отметил, что у пострадавших незначительные повреждения и они получили необходимую медицинскую помощь. Устранены все разрушения ограждений и временных сооружений, обнаруженные после сильных порывов ветра.

Как сообщалось, 14 февраля в прибрежном кластере Игр в Канныне поднялся сильный ветер, оргкомитет был вынужден принять экстренные меры для устранения последствий стихии. Из-за ветра были перенесены соревнования по горнолыжному спорту и биатлону.

По словам директора по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марка Адамса, в МОК предполагали такие погодные условия до старта Олимпиады и были готовы к такому повороту событий.-0-