Школьник ранил ножом сверстника в одной из школ в Челябинской области

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученик школы в деревне Смольное Челябинской области России во время драки ранил ножом сверстника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию областной прокуратуры.

Отмечается, что между учениками 9-го класса был затяжной конфликт, в школе на перемене один другого ударил ножом.

"Пострадавший госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Оба подростка с задержкой развития. На месте работают сотрудники правоохранительных органов", - уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.

В администрации школы факт инцидента подтвердили. Директор школы Людмила Гилязова сообщила: "Была небольшая потасовка между двумя подростками. Один из них сгоряча ткнул другого небольшим ножиком, проникающего ранения нет. Все обошлось. Пострадавшего 17-летнего мальчика госпитализировали, второму мальчику 16 лет. Сейчас на месте работает главное управление прокуратуры".

Прокуратура проводит проверку соблюдения требований безопасности нахождения детей в образовательной организации.

По словам уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области Ирины Буториной, семьи обоих детей благополучные. Аппарат уполномоченного также проводит собственную проверку инцидента.

Ранее, 15 января, в школе №127 российского города Пермь между двумя детьми - учеником и бывшим учеником школы - произошел конфликт с применением холодного оружия. Пострадали 15 человек, из которых 12 были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело. Один из зачинщиков драки состоял на учете в психоневрологическом диспансере. 16 января во всех образовательных учреждениях Пермского края начались проверки систем безопасности.-0-