Школьный автобус попал в ДТП в США

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школьный автобус попал в дорожно-транспортное происшествие в США на севере Техаса. Один ребенок погиб, еще трое пострадали. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.
Автобус, в котором ехали 42 школьника, врезался в фонарный столб и перевернулся. Поврежденные электропровода спровоцировали возгорание транспортного средства.
В аварии также пострадали водитель автобуса и три учителя. Они госпитализированы, угрозы их жизни нет.
Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. -0-
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