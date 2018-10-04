Школьный автобус попал в ДТП в США

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школьный автобус попал в дорожно-транспортное происшествие в США на севере Техаса. Один ребенок погиб, еще трое пострадали. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.

Автобус, в котором ехали 42 школьника, врезался в фонарный столб и перевернулся. Поврежденные электропровода спровоцировали возгорание транспортного средства.

В аварии также пострадали водитель автобуса и три учителя. Они госпитализированы, угрозы их жизни нет.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. -0-