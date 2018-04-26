Школьный автобус столкнулся с поездом в Индии, погибли 13 детей

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школьный автобус столкнулся с поездом в индийском штате Уттар-Прадеш, погибли как минимум 13 детей, еще 8 получили ранения, сообщают информагентства.

Авария произошла на неконтролируемом железнодорожном переезде. Когда автобус пересекал пути, в него на полном ходу врезался поезд.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.-0-