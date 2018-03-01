Школы Киева из-за непогоды закроют 2-3 марта

1 марта, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Власти Киева приняли решение о приостановлении учебного процесса 2 и 3 марта в столичных школах из-за непогоды. Об этом сообщает в Facebook Киевская городская государственная администрация со ссылкой на соответствующий приказ Департамента образования и науки, молодежи и спорта КГГА.
Детским садам также рекомендовано приостановить работу на эти два дня и при этом предусмотреть функционирование дежурных групп.
Как сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, в стране из-за сильных снегопадов остаются обесточенными 164 населенных пункта. К расчистке дорог и буксировке транспортных средств привлечены свыше 1,7 тыс. единиц техники и более 2,4 тыс. человек, функционирует 4 920 пунктов обогрева.
В связи с усилением ветра ограничена лоцманская проводка судов в Херсонском и Южном морских торговых портах. Закрыты аэропорты городов Винница, Днепр, Запорожье, Кривой Рог, Полтава и Сумы.-0-
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