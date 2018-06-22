Шквалистый ветер в Литве оставил без электричества около 4 тыс. домов

22 июня, Вильнюс /БЕЛТА - ЭЛЬТА/. Шквалистый ветер, пронесшийся минувшей ночью над Литвой, нанес ущерб в западной части страны. Без электричества осталось около 4 тыс. домов - в основном в Клайпедском районе. Нарушения поставок электроэнергии зафиксированы также в Плунгеском и Алитусском районах.

По словам начальника Плунгеской службы пожарного спасения Миколаса Пранцкуса, шквал в Плунге продолжался около 10 минут. Город сильно пострадал от стихийного бедствия, сорваны крыши домов, повалены деревья.

Пожарные спасатели по меньшей мере 60 раз выезжали по вызовам для уборки свалившихся на дорогу и на автомобили деревьев. Они призывают людей осторожно ликвидировать последствия шквала, так как в зоне повреждения могут быть оборванные провода.-0-