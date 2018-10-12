ШОС разрабатывает новую редакцию программы торгово-экономического сотрудничества

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) принял решение "О разработке новой редакции Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств - членов ШОС", сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление генерального секретаря организации Рашида Алимова.

Всего Совет премьер-министров утвердил во время заседания десять решений, однако постановление относительно программы торгово-экономического сотрудничества генеральный секретарь ШОС признал наиболее важным. Он напомнил, что первый вариант указанной программы был разработан еще в 2003 году с прицелом на пятнадцатилетнюю перспективу.

"Динамика развития каждой из стран организации, новые прогрессивные методологии и формы сотрудничества (электронная торговля, безбумажное таможенное оформление товаров и продукции и др.), подключение к программам и планам в данной области огромных и по-своему уникальных экономических потенциалов новых членов ШОС - Индии и Пакистана - обусловили необходимость выработки новой программной платформы сотрудничества в экономической сфере", - подчеркнул Рашид Алимов.

Генсек ШОС отметил, что новая редакция документа, нацеленная на обеспечение экономической взаимодополняемости государств - членов ШОС, будет способствовать дальнейшему экономическому прогрессу и позитивно повлияет на решение социально-экономических вопросов в рамках организации.

В числе приоритетов дальнейшего торгово-экономического сотрудничества стран ШОС Рашид Алиев отметил создание благоприятных условий для расширения торгово-экономической и инвестиционной деятельности, развитие высокотехнологичных отраслей экономики, модернизацию различных отраслей промышленности. Значительное внимание также будет уделяться проектам развития транзитной и транспортно-логистической, энергетической, сельскохозяйственной, информационно-коммуникационной и иной инфраструктуры, повышению экономической конкурентоспособности государств-членов, включая преодоление технологического разрыва между ними, улучшению уровня и качества жизни населения государств - членов организации.

Генеральный секретарь также заявил, что ШОС намерена развивать прямые контакты между приграничными регионами государств - членов организации, в том числе в области торговли, экономики, инвестиций, дорожно-транспортной и информационно-коммуникационной инфраструктуры, а также культурно-гуманитарного сотрудничества и туризма. В будущем организация намерена предпринять конкретные шаги по укреплению отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества, которые будут обозначены в особом документе - Программе развития межрегионального сотрудничества государств - членов ШОС.

Кроме того, главы правительств стран ШОС договорились об активизации сотрудничества в транспортной сфере. По словам Рашида Алимова, государства будут работать над созданием новых международных маршрутов для автомобильного и железнодорожного транспорта, мультимодальных транспортных коридоров, а также реализовывать другие совместные инфраструктурные проекты.

Шанхайская организация сотрудничества создана в 2001 году. Ее государствами-членами являются Индия, Казахстан, КНР, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан. Беларусь в 2015 году перешла из статуса партнера по диалогу в статус наблюдателя при ШОС.-0-