Схождение Благодатного огня в Иерусалиме ожидают христиане со всего мира

7 апреля, Иерусалим /БЕЛТА - ТАСС/. Паломники из разных стран прибыли сегодня в храм Гроба Господня в Иерусалиме, чтобы после нескольких часов молитвенного стояния увидеть чудо схождения Благодатного огня.

Храм Гроба Господня, построенный по преданию на месте погребения Иисуса Христа, может вместить более 10 тыс. человек. При схождении Благодатного огня первыми загораются лампада и 33 свечи - по годам земной жизни Иисуса Христа. Изначально огонь не обжигает, верующие символично умываются им.

Для того чтобы исключить спекуляции на теме подлинности схождения Благодатного огня, установлен особый надзор за происходящим. В Кувуклии - часовне в центре храма, скрывающей пещеру Гроба Господня - не должно быть ничего, что может спровоцировать возгорание. В полдень проходит церемония опечатывания Кувуклии.

Особый хранитель Гроба Господня в сопровождении мусульманской стражи трижды обходит вокруг святыни. После этого разоблаченные до подрясников патриарх Феофил III и армянский прелат проходят в Кувуклию, где сходит Благодатный огонь. Несмотря на многочисленные попытки, никому не удалось "разоблачить" чудо схождения огня.-0-