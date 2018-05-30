Шторм "Альберто" привел к наводнениям и человеческим жертвам на Кубе

30 мая, Гавана /БЕЛТА - ТАСС - Пренса Латина/. На Кубе жертвами наводнений, вызванных субтропическим штормом "Альберто", стали четыре человека.

Шторм "Альберто", на протяжении нескольких дней бушевавший в Мексиканском заливе, принес на Кубу ливни. Из-за обильных осадков резко поднялся уровень воды в реках и водохранилищах. Были эвакуированы около 20 тыс. человек, в основном в центральных провинциях Вилья-Клара, Санкти-Спиритус и Сьенфуэгос.

Отдельные участки главных автомагистралей затоплены и полностью перекрыты для движения транспорта. Также нарушено железнодорожное сообщение.

В некоторых районах из-за стихии были повреждены электросети, без света остались более 40 тыс. домов. Значительный урон нанесен сельскому хозяйству. В частности, пострадали плантации бананов, фасоли, риса и табака.

Из-за наводнения на нефтеперерабатывающем заводе в городе Сьенфуэгос произошла утечка нефти. Частично вышла из строя система очистки отходов, в результате чего около 12 тыс. куб.м нефтесодержащей воды попало в залив Сьенфуэгоса. К настоящему времени разлив локализован.

Синоптики прогнозируют, что сильные дожди будут идти на Кубе еще как минимум сутки.-0-